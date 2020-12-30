Serik Belediyespor, Kırşehir Belediyespor maçı sonrası gerginlik yaşandı

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup maçında Serik Belediyespor konuk ettiği Kırşehir Belediyerspor'u 2-1 yendi, maç sonunda iki takım futbolcuları arasında ve tribünde gerginlik yaşandı.

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup maçında Serik Belediyespor konuk ettiği Kırşehir Belediyerspor'u 2-1 yendi, maç sonunda iki takım futbolcuları arasında ve tribünde gerginlik yaşandı.

Maçın 12. dakikasında sağdan gelişen Serik belediyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Gürbüzerol kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturunca maç 1-0 oldu.

28. dakikada Gelişen Kırşehir atağında topla buluşan Volkan Altınsoy topu filelerle buluşturunca maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

31. dakikada gelişen atakta ceza sahası dışından topa vuran Sinan Kalayc'nın şutunu kaleci karşılayamadı. Bu golle Serik Belediyespor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Maçın 58. dakikasında Serik atağında ceza sahası içerisinde Murat Gürbüzerol'a kaleci tarafından yapılan hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Murat Gürbüzerol'un penaltı atışını kaleci kurtardı.

Maçta başka gol olmayınca maç 2-1 Serik Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da maçı izledi.

Maç sonrası gerginlik

Maç sonunda soyunma odasına giden futbolcular ve teknik heyet arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu gerginlik yatıştırıldı.

Ardından trübünde iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Olayların büyümesine fırsat vermeyen polis ekipleri önce Serik Belediyesporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticileri stattan çıkardı ve uzaklaştırdı. Daha sonra Kırşehir Belediyespor takım ve yöneticilerini güvenlik önlemleri eşliğinde ilçe çıkışına kadar götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer