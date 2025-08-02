Bu sezonun, önceki yıllara kıyasla daha yoğun ve rekabetçi geçmesi bekleniyor. Bunun başlıca sebepleri arasında transfer hareketliliği, milli takım araları ve stratejik fikstür düzenlemeleri yer alıyor. Peki, Serie A ne zaman başlıyor?

SERIE A 2025-26 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İtalya'nın en üst düzey futbol ligi olan Serie A, her yıl olduğu gibi bu sezon da futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 2025-26 sezonunun başlangıç tarihi, taraftarlar ve kulüpler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Takvim artık belli: Yeni sezon 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlıyor. Sezonun kapanış tarihi ise 24 Mayıs 2026 Pazar olarak planlandı.

Bu sezonun, önceki yıllara kıyasla daha yoğun ve rekabetçi geçmesi bekleniyor. Bunun başlıca sebepleri arasında transfer hareketliliği, milli takım araları ve stratejik fikstür düzenlemeleri yer alıyor.

İtalya'nın en üst düzey futbol ligi Serie A'nın 2025-26 sezonu 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlayacak. Sezonun kapanış tarihi ise 24 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

SEZON TAKVİMİ NETLEŞTİ

2025-26 Serie A sezonunun resmi başlangıcı 24 Ağustos olsa da bazı karşılaşmalar 23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Ligin ilk haftasında 10 maçlık fikstür, üç güne yayılarak taraftarlara futbol dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Sezonun bitişi ise 24 Mayıs 2026 olarak planlandı. Bu tarih, oyuncuların milli takım kampına hazırlanabilmesi ve büyük uluslararası turnuvalara sağlıklı bir geçiş yapılabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

HAFTA İÇİ MAÇLARI VE MİLLİ TAKIM MOLALARI

2025-26 sezonunda Serie A'da iki adet hafta içi maçı oynanacak. Bu özel maç günleri:

29 Ekim 2025 Çarşamba

6 Ocak 2026 Salı

Ayrıca FIFA'nın uluslararası takvimine uygun olarak dört adet milli takım arası verilecek. Bu aralar sayesinde oyuncular, ülkelerinin milli formaları altında mücadele edebilecek. Tarihler ise şöyle:

7 Eylül 2025

12 Ekim 2025

16 Kasım 2025

29 Mart 2026

Bu tarihlerin dışında ligin kesintisiz şekilde devam etmesi planlanıyor.

TRANSFERLERLE GÜÇLÜ GİREN TAKIMLAR

Yeni sezon öncesi transfer döneminde Serie A kulüpleri oldukça hareketliydi. Napoli, Milan, Juventus ve Inter gibi köklü kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için Avrupa piyasasında önemli adımlar attı. Özellikle Napoli, orta saha ve savunma hattına yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

Milan ise genç oyuncu profiline yönelerek uzun vadeli bir yapı kurma niyetinde olduğunu gösterdi. Juventus, teknik direktör değişikliği sonrası disiplinli oyun anlayışını pekiştirmek amacıyla tecrübeli isimleri kadrosuna kattı.

DERBİLER VE KRİTİK MAÇLAR NE ZAMAN?

Fikstür çekiminde her sezon olduğu gibi bu yıl da derbi tarihleri büyük heyecan yarattı. Roma Derbisi, Milan Derbisi ve Torino Derbisi gibi büyük karşılaşmaların sezonun kaderini belirlemesi bekleniyor.

Bu derbilerin sezonun orta ve son bölümlerine yerleştirilmesi, şampiyonluk yarışı ile düşme hattındaki mücadeleyi daha da ateşleyebilir. Ayrıca fikstür düzenlemesi sayesinde takımlar aynı rakiple en az sekiz hafta sonra yeniden karşılaşacak. Bu da hem teknik ekiplerin strateji üretme süresini artırıyor hem de seyir zevkini yükseltiyor.

SERIE A FESTİVALİ İLE AÇILIŞ YAPILDI

2025-26 sezonu öncesinde Parma'da düzenlenen özel bir organizasyonla sezon takvimi tanıtıldı. Bu tanıtım etkinliği Serie A Festival adı altında yapıldı ve taraftarlara, medya mensuplarına sezonun tüm detayları aktarıldı.

Etkinlikte takımların ilk hafta rakipleri, derbi tarihleri ve hafta içi maç planlamaları resmi olarak açıklandı. Fikstür tanıtımı, sezon öncesi heyecanın artmasında önemli rol oynadı.

2025-26 SEZONU NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?

Bu sezon Serie A, yalnızca şampiyonluk mücadelesi açısından değil, organizasyon yapısı ve oyuncu kalitesi bakımından da dikkat çekiyor. 2026 yılında düzenlenecek büyük turnuvalara giden yolda bu sezon bir vitrin görevi görecek. Özellikle genç yetenekler için Serie A, Avrupa kulüplerinin radarında öne çıkma fırsatı sunacak.

Ayrıca fikstür simetrisi kaldırılarak her maç daha sürprizli bir hale getirildi. Artık ilk yarıda oynanan bir maç, ikinci yarının aynı haftasında tekrarlanmıyor. Bu da sezonun dengesini ve planlamasını daha esnek ve dinamik bir hale getiriyor.

SONUÇ: FUTBOL DOLU BİR SEZON BAŞLIYOR

24 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olan Serie A 2025-26 sezonu, heyecan dolu bir yarışa sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi, Avrupa kupaları için yarış, düşme hattındaki kıran kırana rekabet ve yıldız oyuncuların performansları, bu sezonun akıllarda kalıcı olmasını sağlayacak.