Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
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Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe ve Milli Takım'da uzun yıllar forma giymiş Serhat Akın, Şenol Güneş'in yönetimini ve Kenan Karaman tercihini ağır eleştirdi. Akın, "Kenan, TFF 1. Lig'de oynayamaz! Milli Takım'da oynuyor, kafayı yiyeceğim. Şenol Güneş, oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Serhat Akın'ın 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması sonrasında yaptığı paylaşımlar olay oldu.

Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim

"İSTİFA DA BİR HİZMETTİR"

Serhat Akın, "Cebelitarık gibi kapanıyoruz ama Hollanda nasıl pas yapıyor, hiç uzun top yok, kilidi pas yaparak açmaya çalışıyorlar ve tempo çok yüksek. Futbol ve hocalar gelişiyor dünyada. Hollanda büyük takım. Şenol hoca rakibini hiç analiz etmemiş maalesef!! Hollanda şu an dünyada en iyi futbol oynayan takımlardan biri.

Van Gaal'ı da tebrik etmek istiyorum kendini sürekli yenileyen hoca oldu. Kenan TFF 1. Lig'de oynayamaz!!! Milli takımda oynuyor, kafayı yiyeceğim. Şenol hoca oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor öylece seyrediyor maçı? Biraz klasik olacak ama 'istifa da bir hizmettir' desek yeri midir sizce?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
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Serhat Akın'dan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim - Haberler Spor
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