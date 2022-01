Sergio Aguero, FIFA 22'den çıkarıldı

Sergio Aguero, 16 Aralık 2021 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla, kulübün sağlık personelinin tavsiyesi üzerine profesyonel futboldan emekli olduğunu açıkladı. EA Sports ise bu haber sonrası Sergio Aguero'yu FIFA 22'den çıkarma kararı aldı.

Aguero, yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolu bırakmaya karar verdim, bu çok zor bir an." dedi. "Sağlık personelinin elindeydim ve bana en iyi şeyin oynamayı bırakmak olacağını söylediler. 10 gün önce bu kararı verdim, herkese umut olmak için mümkün olan her şeyi yaptığımı söylemek istiyorum ama fazla bir şey yoktu. Sahip olduğum kariyerle gurur duyuyorum, her zaman futbol oynamayı hayal ettim." sözlerine yer vermişti.

33 yaşındaki oyuncu, FIFA 22'de 93 bitiricilik, 91 soğukkanlılık, 91 pozisyon, 90 denge, 90 şut gücü, 89 reaksiyon, 88 top kontrolü ve 86 dribbling dahil olmak üzere bazı olağanüstü özelliklerle genel olarak 87 gücündeydi.

Ayrıca Arjantinli oyuncu dört yıldızlı zayıf ayak ve dört yıldız beceri hareketlerine sahipti ve yüksek/orta çalışma oranına sahipti. Aguero'nun yaptığı açıklamadan sonra FIFA 22'den FUT hariç tüm oyun modlarından kaldırıldı.

