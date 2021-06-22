Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini Acun Ilıcalı'ya söylemiş
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini Acun Ilıcalı'ya söylemiş

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Beşiktaş yönetimi ile yeni sezon için anlaşamayan ve köprüleri atan Sergen Yalçın'ın telefonla görüştüğü yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya siyah-beyazlı takımda devam etmeyeceğini gerekçeleri ile anlattığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler uzayınca taraflar arasında ipler koptu. Yalçın'ın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu ifade edilirken yol ayrımının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.

"BU YAŞANANLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın kararı gündeme bomba gibi düşerken siyah beyazlı taraftarlar yönetimi sert şekilde eleştiriyor. Bomba etkisi yaratan ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın "Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ACUN ILICALI İLE PAYLAŞTI

Fanatik'in haberine göre ise Sergen Yalçın, Beşiktaş ile devam etmeyeceğini yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya söyledi. Telefonda Ilıcalı ile görüşme yapan Yalçın, yaşanan sürecipaylaşırken 1 ayı aşkın sürede yapılan görüşmeler sonucunda bu duruma gelindiğini aktardı.

SEZONU ÇİFTE KUPA İLE KAPATTI

2020-21 sezonunda 40 maç sonunda 84 puan ve averajla şampiyon olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı aynı zamanda 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş 12 yıl sonra sezonu çifte kupa ile kapattı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini Acun Ilıcalı'ya söylemiş
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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