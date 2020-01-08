Seren'in Kartalkaya keyfi
Haberler » Magazin » Seren'in Kartalkaya keyfi - Magazin

Seren'in Kartalkaya keyfi

Şarkıcı Seren Serengil de hafta sonu tatilini Bolu Kartalkaya da geçiren ünlü simalar arasındaydı.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41
Seren'in Kartalkaya keyfi


Şarkıcı de hafta sonu tatilini da

geçiren ünlü simalar arasındaydı.& ; Yakın

dostlarıyla birlikte Kartalkaya'ya gelen şarkıcı,& ;dağın seçkin mekanlarından Drop Lounge da

yemek yiyerek güzel havanın tadını çıkarttı, gün içinde bol bol kayak yapan

Serengil,& ; "Çocukluğumdan bu yana kayak

yapmayı sevmişimdir& ; kış sezonunda her

fırsatta kayak yaparım" dedi. Seren hanım& ;

bu kış sezonunda Kartalkaya'nın& ;

maskotu haline gelen Husky cinsi köpeklerle de fotoğraf çektirmeyi& ; ihmal ettirmedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler