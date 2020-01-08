Seren'in Kartalkaya keyfi
Şarkıcı Seren Serengil de hafta sonu tatilini Bolu Kartalkaya da geçiren ünlü simalar arasındaydı.
Şarkıcı Seren Serengil de hafta sonu tatilini Bolu Kartalkaya da
geçiren ünlü simalar arasındaydı.& ; Yakın
dostlarıyla birlikte Kartalkaya'ya gelen şarkıcı,& ;dağın seçkin mekanlarından Drop Lounge da
yemek yiyerek güzel havanın tadını çıkarttı, gün içinde bol bol kayak yapan
Serengil,& ; "Çocukluğumdan bu yana kayak
yapmayı sevmişimdir& ; kış sezonunda her
fırsatta kayak yaparım" dedi. Seren hanım& ;
bu kış sezonunda Kartalkaya'nın& ;
maskotu haline gelen Husky cinsi köpeklerle de fotoğraf çektirmeyi& ; ihmal ettirmedi.& ;