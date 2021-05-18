SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor
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SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor'Ülkemize 19 Mayıs'ta iki bayram birden yaşatacağız'Sonat KEREM / KİEV,(DHA) - Türk boksör Serdar Avcı, "Elimden geleni yapacağım, inşallah zafer bizim olacak.

SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor

'Ülkemize 19 Mayıs'ta iki bayram birden yaşatacağız'

Sonat KEREM/ KİEV,(DHA) - Türk boksör Serdar Avcı, "Elimden geleni yapacağım, inşallah zafer bizim olacak. Türk bayrağını dalgalandıracağız, İstiklal Marşı'nı okutacağız" dedi.

Universal Boxing Organization (UBO) Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yarın düzenlenecek. Yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile karşılaşacak olan Türk boksör Serdar Avcı, organizasyon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Zor bir maça çıkacağını belirten Serdar Avcı, Türkiye'ye altın kemerle dönmek istediğini ifade etti.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ"

Türkiye'nin ilk tek profesyonel boks kulübü olan Kadıköy Boks Spor Kulübü'nün A takım profesyonel antrenörü Gencay Avcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengizhan Avcı ile birlikte hazırlıklarını sürdüren Avcı, "Son kamp için Ukrayna'ya geldik. Antrenörüm Andrey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle 15-20 yıldır beraberiz. Burada antrenman yapmak gerçekten çok iyi. İyi hazırlandık. Rakip yenilgisiz. Zor bir maç olacak ama inşallah ülkeme kemeri getireceğim. Elimden geleni yapacağım, inşallah zafer bizim olacak. Türk bayrağını dalgalandıracağız, İstiklal Marşı'nı okutacağız. Tüm ekibime, her zaman desteklerini esirgemeyen Gökhan Palas'a, Ayden Marine ve ana sponsorum Şafak Elektrik'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"ÜLKEMİZE İKİ BAYRAM BİRDEN YAŞATACAĞIZ"

Kadıköy Boks Spor Kulübü'nün A takım profesyonel antrenörü Gencay Avcı, "İnşallah 19 Mayıs'ta Türkiye'ye altın kemeri getireceğiz, ülkemize iki bayram birden yaşatacağız. Emek veriyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.

Serdar Avcı'nın mücadele edeceği dünya şampiyonluğu karşılaşmasında ring anonsörlüğü yapacak olan Cengizhan Avcı ise, "19 Mayıs'ta düzenlenecek olan dünya şampiyonluğu karşılaşmasında ben de özel bir görev alacağım. Ukrayna'da ilk Türk spiker olarak ring anonsörlüğü yapacağım. 19 Mayıs'ta inşallah ülkemize çifte bayram yaşatacağız" dedi.

Ukrayna'da geçen şubat ayında hafif sısklette UBO Kıtalararası Şampiyonluğu kemerinin sahibi olan Arda Tamer Avcı da Kiev'de yarın düzenlenecek boks gecesinde ringe çıkacak.

SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor
SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor
SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor
SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor
SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor
SPOR Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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