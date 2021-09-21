Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor - Haberler Spor
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Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçtiğimiz günlerde Nihan Yönel ile nişanlanan Sercan Yıldırım yeni imajıyla gündem oldu. Survivor All Star'a katılacağı iddia edilen Sercan, saçlarında yaptığı değişimle dikkatleri üzerine çekti. Eski futbolcunun saç protezi yaptırdığı konuşuluyor.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Sercan Yıldırım, imajıyla da dikkatleri üzerine çekti. Nihan Yönel ile nişanlandığı törenden kare paylaşan Yıldırım'ın yeni saçları gündem oldu. Daha önce saç ekimi işleminden istediğini alamayan eski futbolcunun saçlarındaki gürleşme sosyal medyada çok konuşuldu.

Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor

PROTEZ İŞLEMİ

2. Sayfa'nın aktardığı habere göre Sercan'ın saç protezi yaptırdığı iddia edildi. Eski futbolcu Sercan, tarzıyla ünlü popçu Oğuzhan Koç'a da benzetildi.

Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor

Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor
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Haber: Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor - Haberler Spor
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