Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor

Evlilik yolunda ilk adımı atan Sercan Yıldırım, imajıyla da dikkatleri üzerine çekti. Nihan Yönel ile nişanlandığı törenden kare paylaşan Yıldırım'ın yeni saçları gündem oldu. Daha önce saç ekimi işleminden istediğini alamayan eski futbolcunun saçlarındaki gürleşme sosyal medyada çok konuşuldu.

PROTEZ İŞLEMİ

2. Sayfa'nın aktardığı habere göre Sercan'ın saç protezi yaptırdığı iddia edildi. Eski futbolcu Sercan, tarzıyla ünlü popçu Oğuzhan Koç'a da benzetildi.

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