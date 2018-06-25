Seçim Sonuçlarının Ardından Dolar Düşüşe Geçti

Dolar kuru seçimlere ilk tepkiyi dün gece Asya piyasalarının açılması ile verdi. Piyasadaki işlem hacminin çok düşük olduğu dikkat çekerken dolar önce 4,6573 TL'ye geriledi. Sonrasında 4,67 TL seviyesine çıktı. Dolar saat 22.30 itibariyle sığ piyasada 4.6702 TL'den el değiştirdi. Sonrasında yeni bir düşüş dalgası gelirken saat 23.10 itibariyle yüzde 0.8 düşüşle 4.6331'e kadar geriledi. Euro da 5.4534 TL'ye kadar indi. Dolar saat 00.10 itibariyle de 4.60 TL'nin altına sarkarak 4.5957 TL oldu. Euro 5.3581 TL'ye geriledi. Bugün ilk işlemlere bakıldığında ise dolar, 4,54 lira seviyesinde hareket ediyor.

ANALİSTLER: DÖVİZ KURLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Analistler, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının Türk lirası varlıkların güçlenmesine neden olduğunu belirterek, yurt içi piyasalar açıldığında döviz kurlarındaki düşüşün ivme kazanabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 ve 4,46 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, bu hafta seçimlerin ardından piyasalarda volatilitenin azalmasının beklenebileceğini dile getirdi.

Deniz Yatırım'dan yapılan seçim sonrası değerlendirmede, "Erken seçim riskinin masadan kalkmış olması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmamış olması 8 Temmuz tarihine dek muhtemel seçim belirsizliği fiyatlamasını ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle kısa vadeli işlemlerde Türk Lirası cinsinden varlıkların pozitif yönde etkilenebileceğini değerlendiriyoruz" denildi.

"EKONOMİ KONUSUNDAKİ SÖYLEMLER TAKİP EDİLECEK"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'nun değerlendirmesi ise şöyle:

"Öncelikle seçimlerin sona ermesi ile birlikte piyasalar üzerindeki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması olumlu. Son bir haftadır seçim belirsizliğinin yarattığı baskıyı fiyatlamalar üzerinde hissediyorduk. Özellikle Meclis aritmetiği ile başkan arasında zıt bir oluşum olabileceğine yönelik belirsizliklerin borsada fiyatlandığını düşünüyorum. Belirsizliğin sona ermiş olması ile piyasaların ilk tepkisinin pozitif olabileceğini söylemek mümkün. Borsada yükseliş ve dolar kurunda düşüş görebiliriz. Ancak bunun ne derece şiddetli ve sürekli olacağını göreceğiz. Piyasaların bu olumlu tepkinin ardından özellikle ekonomi konusunda yapılacak söylemleri bekleyeceğini ve izleyeceğini düşünüyorum. Para politikası ve faizler konusunda verilecek mesajlar özellikle yakından takip edilecek. Diğer yandan ekonomi yönetiminde yer alacak kadro ve isimler piyasaların bekle gör sürecinde izlenecektir diye düşünüyorum. Orta vadede ise atılacak adımlar ve piyasalara verilecek güven önemli olacak. Buna ek olarak Mecliste yasama konusunda AK Parti'nin bir ittifaka gitme zorunluluğu doğmuş görünüyor. Bu durum piyasalarda olumlu fiyatlamayı engellemez ancak sınırlandırabilir. Orta vadede yasama konusunda nasıl bir uyum oluşacağı önemli olacak görünüyor. Bunun ötesinde kısa vadede daha öncelikle ekonomi ve para politikasındaki söylemler önemli olacaktır.