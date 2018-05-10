Dün Rekor Kıran Dolar, 4,30 Lira Seviyesinde Dengelendi

Piyasada türbülans arttı. Dolar, İran-ABD gerginliği başta olmak üzere dış gelişmelerin de etkisiyle 4.37'ye kadar yükselerek rekor tazeledi. Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında ekonomi zirvesi toplandı. Ekonomi yönetimin toplanması sonrasında önlem alınacağı beklentisiyle kur 4,2570'e geriledi. Dolar/TL uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde saat 09:00 itibariyle 4.30 seviyelerinden güne başlarken, euro/TL de 5.11 liradan el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASINDAN BAŞKA HAMLELER DE BEKLENİYOR

Merkez Bankasından da yeni hamleler gelirken, deneyimli iktisatçılar, reel sektöre "ne yapın edin, nakitte kalın" tavsiyesinde bulunuyor.

Döviz kurlarına yönelik TCMB'den bir faiz artırımı ve yeni tedbirlerin geleceği, ekonomi yönetiminin piyasaları rahatlatacak tedbirler alacağı beklentisi hakim. Her ne kadar bu beklentilerle TL bir miktar toparlansa da piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor.

PETROL YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekeceğini açıklamasının ardından, küresel piyasada petrol fiyatları dün yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yükselişini sürdürerek bu sabah 77.77 dolar seviyesinde yer aldı.