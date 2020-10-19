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Serbest piyasada altın fiyatları

19.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:41
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 484 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,20 liradan, 3 bin 189 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 210 liradan, 441,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445,40 liradan, 3 bin 117 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 137 liradan, bin 559 liradan alınan Yarım Ziynet bin 569 liradan ve 779 liradan alınan Çeyrek Ziynet 784 liradan satıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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