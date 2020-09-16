Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 472,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,90 liradan, 3 bin 165 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 186 liradan, 437 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441 liradan, 3 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 120 liradan, bin 550 liradan alınan Yarım Ziynet bin 560 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA