Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 200,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 200,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 200,80 liradan, bin 322 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 343 liradan, 183 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 187 liradan, bin 292 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 317 liradan, 649 liradan alınan Yarım Ziynet 659 liradan ve 324 liradan alınan Çeyrek Ziynet 329 liradan satıldı. - İSTANBUL