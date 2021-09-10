Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
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Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde en iyi dereceyi Şahika Ercümen elde etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde en iyi dereceyi Şahika Ercümen elde etti.

Rüzgardan etkilenilmemesi için 40 sporcunun katıldığı şampiyona sabah 06.00'da başladı. Zaman zaman saatte hızı 33 kilometreye ulaşan rüzgara rağmen ilk gün dalışları tamamlandı.

Kadınlarda paletsiz ip destekli kategorisinde 70 metreye dalarak Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Şahika Ercümen ilk günün en iyi derecesini elde etti.

Ercümen, amacının ekimde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda madalya almak ve kürsüde Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Şampiyona, 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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