Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Spor
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş İlçesi'nde yapılacak.

ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş İlçesi'nde yapılacak.

5–9 Ekim tarihleri arasında Kaş İnceboğaz Plajı karşısında yapılacak olan dünya şampiyonasına 26 ülkeden 82 sporcu katılacak. İlk kez düzenlenen CMAS Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na 4 ülkeden 6 sporcu katılacak.

Şampiyonada dalışlar sabit ağırlık (CWT), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CWT–BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FİM) disiplinlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyona 4 Ekim Pazartesi günü açılış töreni ile başlayacak. Açılış, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSFF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, federasyon yetkilileri ve 26 ülke sporcularının katılacağı yürüyüşle gerçekleştirilecek. Ardından Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda, şampiyonanın açılışı yapılacak.

Şampiyonada dünya rekortmenleri Rus Alexey Molchanoz, Sloven Alenka Artnik, İtalyan Alessia Zecchini yeni dünya rekorları için dalacak. Cenk Devrim Ulusoy'un antrenörlüğünü yaptığı Türk Milli Takımı'nda Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak'ın yer aldığı 7 sporcu madalya için mücadele edecek. Şampiyonada, Türkiye ile 4 kıtadan 26 ülke sporcuları mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye'nin yanında Tunus, Umman, Kuveyt, Lübnan, Güney Afrika, Almanya, Fransa, Slovenya, Slovakya, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Rusya, Ukrayna, Belarus, Çekya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Macaristan, Hırvatistan, Güney Kore ve Şili'den 82 sporcu, madalya için Kaş'ta Akdeniz'in mavi sularına dalış yapacak.

Şampiyona ile ilgili olarak TSFF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer, "Bu yıl 4'üncüsü düzenlediğimiz 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın ardından Türkiye olarak dünyanın en büyük, en prestijli su altı şampiyonası olan CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Bu pandemi döneminde 4 kıtadan, 26 ülkeden 82 sporcunun mücadele edecek olması, ülkemize olan güvenin bir kanıtıdır. Bu şampiyonada yeni dünya ve Türkiye rekorları bekliyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.


Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Esra Erol Şafak Sezer
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 20:47:20. #1.12#