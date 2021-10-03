Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş İlçesi'nde yapılacak.

5–9 Ekim tarihleri arasında Kaş İnceboğaz Plajı karşısında yapılacak olan dünya şampiyonasına 26 ülkeden 82 sporcu katılacak. İlk kez düzenlenen CMAS Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na 4 ülkeden 6 sporcu katılacak.

Şampiyona ile ilgili olarak TSFF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer, "Bu yıl 4'üncüsü düzenlediğimiz 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın ardından Türkiye olarak dünyanın en büyük, en prestijli su altı şampiyonası olan CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Bu pandemi döneminde 4 kıtadan, 26 ülkeden 82 sporcunun mücadele edecek olması, ülkemize olan güvenin bir kanıtıdır. Bu şampiyonada yeni dünya ve Türkiye rekorları bekliyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.