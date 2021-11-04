"Seras" Nefesli Çalgılar Beşlisi 8 Kasım'da konser verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Seras" Nefesli Çalgılar Beşlisi 8 Kasım'da konser verecek

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, "Seras Nefesli Çalgılar Beşlisi", Garibaldi Binası'nda müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, "Seras Nefesli Çalgılar Beşlisi", Garibaldi Binası'nda müzikseverlerle buluşacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre konserde, İDSO nefesli sazlar üyesi olan ve solist olarak da konserler veren Sezai Kocabıyık, Evrim Güvemli, Recep Fıçıyapan, Altuğ Tekin ve Sertaç Çevikkol'dan oluşan beşli, 8 Kasım'da sahne alacak.

Seras Nefesli Çalgılar Beşlisi, özel olarak hazırlanan programda, Ali Hoca'nın "Nefesli Çalgılar Beşlisi", Gordon Jacob'un "Nefesli Çalgılar için Beşli No.1 (Serenade), Malcolm Arnold'un "Three Shanties", George M. Cohen'in "Medley" eserlerini seslendirecek.

İDSO konser biletleri "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title