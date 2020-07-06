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Domates fiyatları üreticiyi üzüyor

Tokat'ta örtü altı tarımında domates hasadı yapan çiftçiler, fiyatların beklediklerinin altında olmasının üzüntüsünü yaşıyor. Maliyetlerini kurtaramadıklarını belirten çiftçiler, emeklerinin karşılığını almak istiyor.

06.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:11

Türkiye'deki domates üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiren Tokat'tan yılda yıllık ortalama 80 bin dekar alanda 250 bin ton domates üretimi yapılıyor. Yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat'ta örtü altı tarımında domates hasadı başladı. Kazova bölgesinde 1,50-2 lira arasında tarladan hale giden domates marketlerde 3 lira ile 4,5 lira arasında cinsine göre satışa sunuluyor. Ulaş köyünde örtü altı tarımı yapan Ahmet Yılmaz, Tokat domatesinin verim ve kalite olarak ön plana çıktığını söyledi. Serada beklentilerinin altında sezonu açtıklarını belirten Yılmaz, "Domateste 3-3,50 lira beklerken, 1,50-2 lira arasında gitmekte. Bu da maliyetlerimizi karşılamıyor" dedi.

Domates fiyatları üreticiyi üzüyor

UMDUKLARINI BULAMADILAR

Çiftçi Metin Polat ise örtü altı tarımında umduklarını bulamadıkların ifade ederek, "Emeğimizin karşılığını şu an alma imkanımız yok. Beklentilerimizin çok altındayız. Kalite ve verim için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. İnanın emeğimizin karşılığı değil. Fiyatlar sabit bir oranda durmuyor. Şu an için her gün zarardayız, köylü zor durumda. İlaç, gübre, işçilik parası nedeni ile masrafımızı karşılayamıyoruz" dedi.

Domates fiyatları üreticiyi üzüyor

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALALIM"

Polat, belli bir fiyat politikasının olmaması nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Bizler çiftçiler olarak belirli bir fiyat olsun istiyoruz. Yani fazlasını da istemiyoruz, azını da istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını alalım, önemli olan bu. Şu anki rakamlar fidenin fiyatı değil, emeğimizin karşılığını alamıyoruz" diye konuştu.

Domates fiyatları üreticiyi üzüyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
TIRCI OSMAN: yetiştirdikleri ürünler de beş para etmez zaten, sokaktan plastik oyuncak al dişle aynı tadı alırsın, bütün kış böyle ürünleri yiyoruz, üstelik bunun yaza sarkanlarıda var, bence kışın üretilen, yaz sebzelerini MARSa yollamak lazım hem ekonomiye katkısıda olur paraya para demeyiz abi
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HAYLASS: Tomatesin tadı tuzu kalmadı ki ilaçlardan, hazır oynanmış tohumlardan vs. Kolaya kaçmayıp doğalını üretmeye devam etseniz keşke. . .
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MURTAZA: dayıcım sen 3 liraya satarsan biz burada 7-8 liradan anca yeriz. o zamanda 2 kilo yerine 1 kilo alır millet ve böylece elinizde kalır. tek çözüm dediğin gibi maliyetlerin düşmesi ve aracıların azalması. bu da gübre, ilaç ve akaryakıttaki verginin azalmasıyla olur.
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