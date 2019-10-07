Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması: Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir

07.10.2019 16:42

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. İşte Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar;

"AVCI'NIN SAYGISIZLIK YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonki oyununu eleştirmesine ilişkin ise Güneş, "Büyük kulüpler; büyük hocalar ve büyük futbolcular barındırırlar. O camiada koltuğa geldiğinizde bazen büyürsünüz bazen küçülürsünüz. Avcı'nın ifadeleri benimle ilgili ifadeler değildi. Kendisi benim öğrencimdi ve saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. İfadelerin başka taraflara çekilmesi olabilir. Geçen sene 2 oyuncuyla ilgili konuştu. Adriano ve Caner ifadelerine cevap vermek istemiyorum. Bugün moral daha farklı. Dün yüzü gülüyordu. Beni hatırlamak için söylemiştir. Eğer başarısızlık varsa 2-3 maçta da onunla konuşuruz ve yardımcı olmaya çalışırız. Hocaların duygu kırılmalarına da yardımcı oluruz, kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"BÜTÜN SAHALAR HEPİMİZİN"

Türkiye'nin her yerindeki statlarda milli takımın çok sıcak karşılandığını belirten Şenol Güneş, "Taraftar profilini milli takıma dönüştürmek için biraz zaman lazım. Belki bir stadyumu daha fazla kullanmak lazım. Fransa bunu yapıyor. İleride Olimpiyat Stadı olur mu, olmaz mı bilmiyoruz. Hem Anadolu'yu görmek hem de İstanbul'da olmak istiyoruz. Hatalar yapıldı. Bu hataları kimin yaptığını tartışmak yerine dersler çıkarmalıyız. Sahadaki futbolcular mukaveleli oyuncu değil. Bir nevi askerlik görevi gibi geliyorlar. Son maçımızda Beşiktaş Park'ın zemini bozuktu, oyuncular da biraz beklediğimizin altındaydı. Cumhurbaşkanımızdan işçisine kadar herkes aynı duygu içindeydi bu maçta. Cumhurbaşkanımızın kendisini kastığını gördüm. Bu hava var ve bunu o maçta gördük. Hep kuşkular var. Buna katılıyorum. Saraçoğlu ve Arena'da olmayacağını düşünüyorum. Bunlar kulüplerin sahası değil, bütün sahalar hepimizin. Milli takım olarak tüm kulüplerin üzerindeyiz. Tüm kulüplerimiz önemli. Olumsuzluk beklemiyorum. Ama görürsek de değerlendiririz" dedi.

"HER TÜRK EVLADI BAŞKA MİLLİ TAKIMI SEÇERSE AÇIK AÇIK SÖYLESİN"

Almanya Milli Takımı'na davet edilen gurbetçi futbolcu Suat Serdar'la ilgili de konuşan Güneş, "Suat Serdar için sezon başında kampa gittim. Özellikle onun için gittim, babası da vardı. Görüşmeler yapıldı. Schalke'nin maçlarını da izledim. Suat ile ilgili olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Babası da söyledi. Evrakları bekleniyordu, hiç göndermediler. Zaman zaman konuştuğumuz oldu. Bu hafta Almanya Milli Takımı'na çağrıldığını duyduk. Demek ki daha önce bunun için hazırlık yaptı. Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Dana önce Alman milli takımına alınmayacağı söyleniyordu. Belki bizi yan tarafa koydu. Her Türk evladı milli takım tercihlerini başka yerlere yaparlarsa açık açık söylesinler. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Diğerleri için örnek olsun diye söylüyorum. Bu milli takım herkesin sahipleneceği bir milli takım olacaktır. Hiçbir ince hesabımız yok" açıklamasını yaptı.