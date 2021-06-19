Şenol Güneş, İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekiyor
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Şenol Güneş, İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekiyor

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A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, İsviçre önünde kadroda önemli değişiklikler yapacak. Sakatlığı bulunan Umut Meraş'nı yerine Mert Müldür'ün oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ın da İsviçre maçında kulübede olma ihtimali kuvvetli görülüyor.

EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden Türkiye, İsviçre'yi yenerek tur için bekleyişe geçecek. En iyi üçüncüler arasında yer alarak son 16'ya girmeyi hedefleyen takımda tüm planlar 3 puan üzerine yapılıyor. Şenol Güneş, İsviçre karşısında galibiyete ulaşmak adına ilk 11'de önemli değişikliklere imza atıp daha ofansif, saldırgan ve top tekniği yüksek bir ilk 11 sahaya sürmeyi düşünüyor.

HALİL DERVİŞOĞLU KANADA

Şenol Güneş'in, Galler maçının son bölümünde oyuna aldığı Halil Dervişoğlu'nun oyuna girdikten sonra kısa sürede ortaya koyduğu futbola olumlu not verdiği öğrenildi. İsviçre karşısında sol kanatta Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu'nun ilk 11'de yal alması bekleniyor. Galler maçında Merih'in yerine oynayan Kaan'ın da bu maçta kulübede ya da ön libero olarak başlaması bekleniyor. Stoperde Merih ya da Ozan Kabak, Çağlar'ın partneri olacak.

OZAN VE OKAY SINIFTA KALDI

Okay ve Ozan Tufan ikilisi, hem İtalya hem de Galler maçındaki performansları ile sınıfta kalırken, iki maçta da 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Şenol Güneş'in bu kez pas yüzdesi yüksek, üretken ve rakibi ısıran bir orta saha hattı oluşturmak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Ozan ve Okay'ı bu kez yedek soyundurup İrfan Can, Taylan, Kaan ve Orkun arasında tercihini kullanacağı belirtildi.

RIDVAN YILMAZ DA KADROYA DAHİL OLUYOR

Sakat Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde 1 santim yırtık olan ve 1 hafta sahalardan uzak kalması gereken Umut Meraş'ın tedavisine hemen başlandı. İsviçre karşısında Umut'tan yararlanamayacak olan Şenol Güneş, sol bekte ise Mert Müldür'e görev verecek. Tecrübeli hocanın 2 kez tribüne çıkan Rıdvan Yılmaz'ı da maç kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

Şenol Güneş, İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekiyor
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Şenol Güneş, İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekiyor - Haberler Spor
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