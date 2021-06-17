Şenol Güneş'in totemi tutmadı! 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu kez işe yaramadı
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Şenol Güneş'in totemi tutmadı! 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu kez işe yaramadı

Şenol Güneş'in totemi tutmadı! 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu kez işe yaramadı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

2002 Dünya Kupası'nda giydiği gri takım elbiselerle gündem olan Şenol Güneş, Galler maçına da aynı renk takımla çıktı. Daha önce çok kez totem yaptığı şeklinde yorumlar alan Güneş'in gri rengi tercih etmesi 'tesadüf' bulunmadı. Şenol Güneş'in totem amaçlı olarak bunu yaptığı şeklinde sosyal medyada yorumlar dolaştı. Fakat bu totem uğurlu gelmedi. 2002'de Dünya Kupası'nı kasıp kavuran Milli Takım, EURO 2020'de ilk 2 maçta kazanamadığı gibi gol dahi atamadı.

Avrupa Şampiyonası'na final oynama hayaliyle gittik, ilk iki maçta grupta gol atamadan sonuncu olduk. Şenol Güneş'in, öğrencilerine İtalya karşılaşmasındaki zaafları ezberlettiği ve Galler maçının farklı olacağına yönelik yorumlar yapılmıştı ancak durum tam tersi oldu. Şenol Güneş'in totemi de Milli Takım'a yardımcı olmadı. Güneş'in 2002 Dünya Kupası'nda giydiği takım elbisenin benzerini Galler maçında tercih etmesi sosyal medyada 'totem' olarak yorumlandı.

BÜYÜK ELEŞTİRİ

Şenol Güneş şu anda hem basın tarafından hem de futbolseverler tarafından ağır eleştiriliyor. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler de Şenol Güneş'in tercihlerini ve 'gri takım totemi' konusunu köşesinde yazdı. Çelikler, Güneş'in kendisini yenilemediğini ve eski tarz düşüncelerle maça çıktığı şeklinde eleştiri yöneltti.

İşte Güneş hakkında yapılan yorumlar:

Şenol Güneş'in totemi tutmadı! 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu kez işe yaramadı
Şenol Güneş'in totemi tutmadı! 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu kez işe yaramadı
Şenol Güneş'in totemi tutmadı! 2002'de başarı getiren gri takım elbise, bu kez işe yaramadı
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