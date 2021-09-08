Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
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Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak

Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 6-1 kaybedilen Hollanda maçından sonra görevine devam etmesi beklenmiyor. EURO 2020 ve Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçlar, Güneş'in koltuğunu sallayan olaylar olmuştu. TFF, Şenol Güneş'in sözleşmesini feshederse 5.3 milyon euro ödeyecek. Bu yüklü tazminat sebebiyle Güneş'in ancak istifa ile görevden ayrılabileceği konuşuluyor.

EURO 2020'de sıfır çekilmesi, Uluslar Ligi'nde küme düşülmesi, Letonya, Karadağ beraberlikleri ve son olarak 6-1'lik Hollanda yenilgisi artık Şenol Güneş'in geleceğini karanlık hale getirdi.

Sporx'te yer alan habere göre; Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.

Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak

52.2 MİLYON TL

Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı aylık miktar 266 bin euro. Sözleşmesinde özel bir madde yoksa, TFF'nin bugün fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro olacak. (Türk Lirası olarak 52.2 milyon TL)

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Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak - Haberler Spor
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