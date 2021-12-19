Şenol Fidan: "Erzurum maçından 3 puan alıp kendimize gelmeye çalışacağız" - Haberler Spor
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Şenol Fidan: "Erzurum maçından 3 puan alıp kendimize gelmeye çalışacağız"

Şenol Fidan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Manisa FK maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bugün oyunu ve skoru kaybettik. Erzurum maçından 3 puan alıp kendimize gelmeye çalışacağız" dedi.

ERZURUM (İHA) - Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Manisa FK maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bugün oyunu ve skoru kaybettik. Erzurum maçından 3 puan alıp kendimize gelmeye çalışacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Tuzlaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, "Bugün 6 maçımıza çıktık. Kendi oyun karakterimizin dışına çıktığımız maçlardan biri oldu. Pas yapan bir takımız. Bu maçta topa sahip olamadık. Topun peşinden koştuk. Üstü üste maçların takım üzerinde yorgunluk yaptığını düşünüyorum. Temaslı oynayamadık. Buna rağmen rakipten daha fazla gol pozisyonuna girdik. Topa sahip oynamamız gerekiyor. Bugün oyunu ve skoru kaybettik. Erzurum maçından 3 puan alıp kendimize gelmeye çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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