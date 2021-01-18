Seni Çok Bekledim 3. Tanıtım
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Seni Çok Bekledim 3. Tanıtım

18.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:49

Star'ın yeni dizisi, 'Seni Çok Bekledim' yakında seyircisi ile buluşacak.

Star'ın yeni dizisi, 'Seni Çok Bekledim' yakında seyircisi ile buluşacak. Dizide, başarılı oyuncu Özcan Deniz, 'Kadir' karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

"HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR"

Proje tasarımı kendisine ait olan Özcan Deniz, güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşacak. Kadir, (Özcan Deniz) başarılı bir iş adamıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. 'Kadir' için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.

Çekimleri; Erzincan, İstanbul ve Katar'in başkenti Doha'da gerçekleşen 'Seni Çok Bekledim', Kadir ve Ayliz'in mucizelerle dolu aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Şahin Altuğ'un yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda; Yıldız Kültür, Caner Şahin, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Mehmet Ulay, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Gürkan Güzeyhuz ve Damla Makar gibi sevilen isimler yer alıyor.

Seni Çok Bekledim 3. Tanıtım

Kaynak: DailyMotion.com

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