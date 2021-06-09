Şener Özbayraklı, Galatasaray'a veda etti
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Şener Özbayraklı, Galatasaray'a veda etti

Şener Özbayraklı, Galatasaray'a veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Tecrübeli futbolcu, mesajında, "Değerli Galatasaray camiası; 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı... Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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