Sendikalar: 2 bin 578 liradan geri adım atmayacağız

20.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:02

ANKARA'da, 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı öncesi bir araya gelen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) temsilcileri ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 2 bin 578 liranın altında bir rakamın değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Türk-İş Genel Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına; Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı. Toplantı sonrası Nazmi Irgat, üç sendika adına ortak basın açıklamasını okudu. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunarak, bunu talep ettiklerini söyleyen Irgat, "Asgari ücret tespit komisyonu şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirdi. Maalesef görüşmeler asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri beklentimizin çok altında olması nedeniyle iyimser olamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

'2 BİN 578 LİRANIN ALTINDA BİR RAKAMI DEĞERLENDİRMEYİZ'Asgari ücret konusunda daha önce Türk-İş'in açıkladığı, bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liradan geri adım atmayacaklarını vurgulayan Irgat, "2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla, bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi" dedi.Bu rakamın altında bir rakam gelirse sokağı da kapsayan ortak bir tavırlarının ne olacağı sorusuna cevap veren Irgat, "Bakanlığın açıklamasından sonra elbette olacak, o rakamın altında ki bir karara katılmayacağımızı ortak olarak deklare ediyoruz" ifadelerini kullandı.