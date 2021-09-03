Semt pazarına sıkı denetim

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, semt pazarını gezerek denetlemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiler. Salgın kuralları çerçevesinde kurulan Semt Pazarını ziyaret ederek denetimlerde bulunan Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istediler.

Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, COVID-19 salgınına karşı verilen mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Perşembe günleri kurulan Altınova Semt Pazarında vatandaşlar, HES Kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra pazar alanına alınırken maske kontrolü ve dezenfekte işlemi uygulanıyor.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, denetimlerde esnaf ve vatandaşları temizlik, maske ve mesafe konusunda uyardı. Esnaf ve vatandaşlara, salgın ile mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan Kaymakam Özyiğit, "Aşılarımızı olalım. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vaka sayısı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz aşı, maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

Pazar yerinde her türlü tedbirin alındığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "vatandaşlarımız, perşembe günleri kurulan semt pazarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için çalışıyoruz. İnsanlarımızı virüse karşı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Pazarımızda tezgahlar arasında sosyal mesafe alanı uygulanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Duyarlı davranan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı