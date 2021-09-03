Semt pazarına sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Semt pazarına sıkı denetim

Semt pazarına sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, semt pazarını gezerek denetlemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiler. Salgın kuralları çerçevesinde kurulan Semt Pazarını ziyaret ederek denetimlerde bulunan Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istediler.

Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, COVID-19 salgınına karşı verilen mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Perşembe günleri kurulan Altınova Semt Pazarında vatandaşlar, HES Kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra pazar alanına alınırken maske kontrolü ve dezenfekte işlemi uygulanıyor.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, denetimlerde esnaf ve vatandaşları temizlik, maske ve mesafe konusunda uyardı. Esnaf ve vatandaşlara, salgın ile mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan Kaymakam Özyiğit, "Aşılarımızı olalım. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vaka sayısı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz aşı, maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

Pazar yerinde her türlü tedbirin alındığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "vatandaşlarımız, perşembe günleri kurulan semt pazarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için çalışıyoruz. İnsanlarımızı virüse karşı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Pazarımızda tezgahlar arasında sosyal mesafe alanı uygulanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Duyarlı davranan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Semt pazarına sıkı denetim
Semt pazarına sıkı denetim
Semt pazarına sıkı denetim
Semt pazarına sıkı denetim
Semt pazarına sıkı denetim
Semt pazarına sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fiyatı cep yakıyor! Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyanın hasadı başladı
Fiyatı cep yakıyor! Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyanın hasadı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Münir Özkul Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Semt pazarına sıkı denetim - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 09:54:25. #1.16#

title