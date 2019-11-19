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Semih Şentürk villasını satıyor! İstenen rakam 19 milyon TL

12 sene Fenerbahçe forması giydikten sonra futbolu Eskişehirspor'da bırakan golcü oyuncu Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk Beykoz'daki villasını satıyor. Çift villa için 19 milyon TL istiyor.

19.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:44

Uzun süre Fenerbahçe forması giyen ve futbolcu geçtiğimiz sene Eskişehirspor formasıyla bırakan , 'daki villasını satılığa çıkardı.

Habertürk'ün haberine göre; yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra Antalyaspor ve İstanbul Başakşehir formaları giyen, şimdi ise Eskişehirspor'un başarısı için mücadele eden Semih Şentürk lüks villasını satıyor.

Ünlü futbolcu ve 2003 yılında evlendiği eşi Pınar Şentürk, 10 yıl önce Beykoz'dan satın aldıkları, 1200 metrekare arazi için bulunan 12 odalı ve 6 banyolu evlerini gözden çıkardı.

Pınar Şentürk, villanın satılması için ilan verdi. Çift, evleri için 19 milyon TL istiyor.


Haber Videosu: Semih Şentürk villasını satıyor! İstenen rakam 19 milyon TL
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HABER YORUMLARI (4)

  • CİHAT:
    bir kişiye 9 pul, 9 kişiye 1 pul. kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa. bir futbolcu katma değer olarak ne üretiyor da milyonlar kazanıyor???
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  • GELDE ASGARİ ÜCRETLE GEÇİN:
    Ekonomik Sorunlar Hayat Pahaliligi Gecim Sikintisi , Gelecek Kaygisi , Adalaetsiz Gelir dagilimi :(
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