Şemdinli Kaymakamı Güven, göreve başladı
Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Trabzon'un Arsin ilçesinden Hakkari'nin Şemdinli ilçesine atanan Kaymakam Yakup Güven göreve başladı.
Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Trabzon'un Arsin ilçesinden Hakkari'nin Şemdinli ilçesine atanan Kaymakam Yakup Güven göreve başladı.
Hükümet Konağı bahçesinde karşılanan Güven, kurum amirleriyle tanıştı.
Daha sonra kaymakamlık birimlerini dolaşan Güven, çalışanlarla sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı ile kurum amirleri katıldı.