Selma Altay Rodopman: Sporcularımız ülkemizin madalya umudu oldular

Fenerbahçe Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, "Sporcularımız Fenerbahçe'nin ve ülkemizin bayrağını en iyi şekilde taşıyarak, olimpiyatlarda ülkemizin madalya umudu oldular" dedi.

Yelken sporuna 2003 yılında olimpik sporcu oğlu Alp Rodopman'a partner eksikliği sebebiyle başlayan Selma Altay Rodopman, Türkiye Yelken Federasyonu, World Sailing gibi ulusal ve uluslararası kurumlarda pek çok görev üstlendi. Ayrıca 2015 yılı itibarıyla üyesi olduğu Fenerbahçe'de Yelken Şube Sorumlusu olarak göreve başlayan Selma Altay Rodopman, 18 yıllık serüveni ve sarı-lacivertli kulübün yelken şubesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Rodopman, yelken sporunun ülkemizde henüz tabana yayılmadığını dile getirerek şunları söyledi: "Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak biz yıllardır Türk yelkenciliğinin gelişmesi için çalışıyoruz. Diğer pek çok yelken kulübü de ülkemizde yelkenin daha da yayılması için emek harcıyorlar. Bütüncül gelişme sağlanmada imkanlar ne yazık ki limitli kalıyor. Kulüpler olarak yelkenin bütüncül gelişmesi için daha da fazla birlikte çalışmalıyız diye düşünüyorum. Tüm kulüpler ve başkanlarıyla birlikte amacımız bütüncül olarak Türk yelkeni için bu bayrağı dalgalandırmak olmalı diye düşünüyorum."