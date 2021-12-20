Selimiye Kışlası önünde sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
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Selimiye Kışlası önünde sürüklenen tekne kurtarıldı

Selimiye Kışlası önünde sürüklenen tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Selimiye Kışlası önünde sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Selimiye Kışlası önünde sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Selimiye Kışlası önünde sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-4 botumuzca yedeklenerek Harem İstasyonu'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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