EDİRNE/KIRKLARELİ - "Üç ayların habercisi" Regaip Kandili idrak edildi

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Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı.

Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar Edirne Valiliğinin girişe koyduğu dezenfekte cihazında ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girdi.

Maske kullanan ve 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Regaip Kandili'nin maneviyatını yaşadı.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, vaazında, İslam dininde ümitsizliğe yerin olmadığını belirterek, "Üç aylarda bol bol dua etmeli, günahlarımız için tövbe etmeliyiz. Regaip Kandili rahmet, mağfiret ve bereketin habercisidir." dedi.

Programının ardından camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, ellerini dua için semaya açtı.

İl Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayarak, bu gece bol bol dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup, kasideler okuyarak dualar etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci