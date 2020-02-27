: Selimiye Camisi'nde Regaip Kandili coşkusu

27.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:19

Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye ile Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentteki birçok camiye akın eden vatandaşlar, dua edip, namaz kıldı.

Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Batı Trakya'dan Edirne'ye gelen soydaşlar da Selimiye Camisi'nin manevi atmosferinde avuç açtı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm yaptığı konuşmada, Türk milletinin Mehmetçiğe dua ettiğini belirterek, "Askerimiz İdlib'e sevgi götürdü. Allah askerimize kuvvet versin. Muhammedin ordusu, onun başka gayesi yok, toprak alma, zenginlikleri gasbetme niyeti yok. Mehmetçiğimiz sadece insanlık mutlu olsun diye orada. Bayrama, düğüne gider gibi şehitliğe gidiyor bu millet, merhamet hakim olsun, zulüm ortadan kalksın diye." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu