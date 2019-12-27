Selim Yağmur, Develispor'da

27.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:55

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor.



Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin ilk yarısını 30 puanla lider olarak tamamlayan Develispor, ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek için kolları sıvadı. Lige verilen 2 haftalık aranın ardından hem hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dördüncü transferini gerçekleştirdi. Develispor, ligin ilk yarısında Kayseri Gençlerbirliği forması giyen 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Selim Yağmur'u renklerine bağladı.



Selim Yağmur daha önce, Kayseri Yavuzspor, Kayseri Erciyesspor, Nevşehir Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Kayseri Yolspor, Esen Makina Belsinspor, Kayseri Sağlıkspor, Yahyalıspor ve sezon başında Kayseri Gençlerbirliği formaları giydi. Yağmur, ligin ikinci yarısında itibaren Develispor forması giyecek.



Dün akşam saatlerinde Develispor yöneticileri Yunus Özer, İbrahim Şimşek ve Haluk Dalkalı ile bir araya gelen Selim Yağmur yapılan son görüşmenin ardından anlaşmaya vardı. Selim Yağmur ligin ikinci yarısında Develispor forması giyecek. Develispor'da devre arası transfer döneminde Bilal Çavuş, Mevlüt Metin, Ahmet Emin Ayata'yı renklerine bağlamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA