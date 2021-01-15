Selena Gomez "De Una Vez" şarkı sözleri ve çeviri! Selena Gomez yeni şarkısı!
ABD'li yıldız şarkıcı Selena Gomez, yeni şarkısı terndlere girmeyi başardı. Selena Gomez "De Una Vez" şarkı sözleri ve çeviri! Selena Gomez yeni şarkısı!
Başarılı şarkıcı oyuncu Selena Gomez, Pop rock, R&B, Dans-pop, hip hop, Elektropop tarzındaki şarkıları ile dünya çapında başarı elde etti. 22 Temmuz 1992 doğumlu şarkıcının yeni şarkısı "De Una Vez" şarkı sözleri ve çeviri! Selena Gomez yeni şarkısı!
SELENA GOMEZ "DE UNA VEZ" ŞARKI SÖZLERİ
Ya no duele como antes, no
La herida de tu amor sanó
De una vez por toda', ah-ah-ah
Soy más fuerte sola, ah-ah-ah (Soy más fuerte sola)
Es que no me arrepiento del pasado
Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas
Pero ahora este pecho es antibalas
No te tengo a ti, me tengo a mí
No es para que piense' que esto es pa' ti, nah
Yo me fui para que no se te olvide
Que a una muert? como tú se revive
Cuando s? seque el último mar
Es cuando pensaré en regresar
Tú has sobreentendido lo que siento
Ya no estás, qué bueno es el tiempo
Estoy curá' de ti, te dije ya
Ya no te siento aquí, no te siento ya
Nunca supiste, no me supiste valorar, y (Oh)
De una vez por toda' (De una vez por toda'), ah-ah-ah
Soy más fuerte sola, ah-ah-ah
Es que no me arrepiento del pasado
Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas (Ah-ah)
Pero ahora este pecho es antibalas
Oh
Ah-ah-ah, ah-ah
Este pecho es antibalas
Uh-uh-uh-uh
Sola, ah-ah, ah
Ahora este pecho es antibalas
SELENA GOMEZ "DE UNA VEZ" ŞARKI ÇEVİRİSİ
Eskisi gibi acıtmıyor artık, hayır
Aşkının acısı iyileşti
İlk ve son kez
Kendi başıma daha güçlüyüm
Böyle işte, geçmişten pişmanlık da duymuyorum
Seninle geçirdiğim zamanlarda kanatlarımın kesildiğini biliyorum
Ama artık göğsüm kurşun geçirmez
Sana değil, kendime sahibim
Konunun seninle alakası olduğunu düşünmeni istemiyorum
Şunu unutma diye bıraktım seni
Aşkından ölse de biri, doğabilir yeniden diri
Denizlerde tek bir damla su bile kalmadığında
Anca o zaman dönmeyi düşünebilirim bir daha
Şimdi anlıyorsundur nasıl hissettiğimi
Sen gittin ya şimdi, ne de güzel geçiyor zaman
Arındım artık senden, daha önce de demiştim
Yoksun artık buralarda, hissetmiyorum varlığını
Bana nasıl değer vermen gerektiğini bilemedin hiç, bilemedin hiç ve
İlk ve son kez
Kendi başıma daha güçlüyüm
Böyle işte, geçmişten pişmanlık da duymuyorum
Seninle geçirdiğim zamanlarda kanatlarımın kesildiğini biliyorum
Ama artık göğsüm kurşun geçirmez