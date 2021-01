Selena Gomez "De Una Vez" şarkı sözleri ve çeviri! Selena Gomez yeni şarkısı!

Başarılı şarkıcı oyuncu Selena Gomez, Pop rock, R&B, Dans-pop, hip hop, Elektropop tarzındaki şarkıları ile dünya çapında başarı elde etti. 22 Temmuz 1992 doğumlu şarkıcının yeni şarkısı "De Una Vez" şarkı sözleri ve çeviri! Selena Gomez yeni şarkısı!

SELENA GOMEZ "DE UNA VEZ" ŞARKI SÖZLERİ

Ya no duele como antes, no

La herida de tu amor sanó

De una vez por toda', ah-ah-ah

Soy más fuerte sola, ah-ah-ah (Soy más fuerte sola)

Es que no me arrepiento del pasado

Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas

Pero ahora este pecho es antibalas

No te tengo a ti, me tengo a mí

No es para que piense' que esto es pa' ti, nah

Yo me fui para que no se te olvide

Que a una muert? como tú se revive

Cuando s? seque el último mar

Es cuando pensaré en regresar

Tú has sobreentendido lo que siento

Ya no estás, qué bueno es el tiempo

Estoy curá' de ti, te dije ya

Ya no te siento aquí, no te siento ya

Nunca supiste, no me supiste valorar, y (Oh)

De una vez por toda' (De una vez por toda'), ah-ah-ah

Soy más fuerte sola, ah-ah-ah

Es que no me arrepiento del pasado

Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas (Ah-ah)

Pero ahora este pecho es antibalas

Oh

Ah-ah-ah, ah-ah

Este pecho es antibalas

Uh-uh-uh-uh

Sola, ah-ah, ah

Ahora este pecho es antibalas

SELENA GOMEZ "DE UNA VEZ" ŞARKI ÇEVİRİSİ

Eskisi gibi acıtmıyor artık, hayır

Aşkının acısı iyileşti

İlk ve son kez

Kendi başıma daha güçlüyüm

Böyle işte, geçmişten pişmanlık da duymuyorum

Seninle geçirdiğim zamanlarda kanatlarımın kesildiğini biliyorum

Ama artık göğsüm kurşun geçirmez

Sana değil, kendime sahibim

Konunun seninle alakası olduğunu düşünmeni istemiyorum

Şunu unutma diye bıraktım seni

Aşkından ölse de biri, doğabilir yeniden diri

Denizlerde tek bir damla su bile kalmadığında

Anca o zaman dönmeyi düşünebilirim bir daha

Şimdi anlıyorsundur nasıl hissettiğimi

Sen gittin ya şimdi, ne de güzel geçiyor zaman

Arındım artık senden, daha önce de demiştim

Yoksun artık buralarda, hissetmiyorum varlığını

Bana nasıl değer vermen gerektiğini bilemedin hiç, bilemedin hiç ve

İlk ve son kez

Kendi başıma daha güçlüyüm

Böyle işte, geçmişten pişmanlık da duymuyorum

Seninle geçirdiğim zamanlarda kanatlarımın kesildiğini biliyorum

Ama artık göğsüm kurşun geçirmez