Selçuklu Kurban Pazar Yeri 16 Temmuz'da açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selçuklu Kurban Pazar Yeri 16 Temmuz'da açılıyor

Selçuklu Belediyesi kurban pazar yerinde çalışmalar devam ediyor.

Selçuklu Kurban Pazar Yeri 16 Temmuz'da açılıyor
12.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:30

Selçuklu Belediyesi kurban pazar yerinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükkayacık Mahallesi'nde bulunan kurban pazar yerinin, 16 Temmuz'dan itibaren açılacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, pazar yerinde vatandaşların, pandemi kurallarına özellikle hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pekyatırmacı, şu bilgileri paylaştı:

"Büyükkayacık kurban pazarımız, 120 bin metrekare büyüklüğünde bir alana sahip 216 büyükbaş 228 de küçükbaş hayvan padogunun bulunduğu Konya'mızın en büyük kurban pazarı. Burada daha önceki yıllarda yaptığımız tespitler doğrultusunda bütün eksikliklerimizi giderdik. Artık büyükbaş hayvan padoklarında bir gölgelik de mevcut. Gelen satıcılarımız burada gölgeliklerini bizden alarak rahatlıkla gölgeliklerini oluşturabilecekler. Yılbaşında aldığımız bir karar vardı, bunu bu ay meclisimizde yeniden revize ettik ve açık padoklarda bin 500 lira, kapalı üzeri örtülü olan padoklarda ise 3 bin lira olarak fiyatlarımızı belirledik."

Kurban pazarına gelen vatandaşların, rahatlıkla alışverişlerini yapabileceklerini vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bin araçlık bir otoparkımız mevcut. Yeme-içme mekanları, mescit, lavabo ve giriş-çıkıştaki hijyen kurallarına göre düzenlemelerimizle hemşehrilerimizin en rahat ve sağlıklı şekilde hem kurban alışverişleri yapmalarını hem de alışverişlerini yaptıktan sonra burada rahat bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün hemşehrilerime şimdiden hayırlı bayramlar diyorum. Kurban Bayramı öncesi satışlar devam ederken hemşehrilerimizden özellikle şunu rica ediyoruz, pandemi süreci devam ediyor bu süre içersinde mutlaka mesafe şartına, hijyen şartlarına ve maske kullanımına dikkat edelim. Hemşehrilerimiz buraya geldiklerinde de muhakkak maske kuralına uymalı alışverişlerini de el sıkışmadan mesafe şartını koruyarak yapmalılar. Ayrıca hemşehrilerimizin burada görevli zabıtamızın ve güvenliğimizin denetimi altında yapılan uyarılara da hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade ediyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor Yaşam
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar Güncel
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun Politika
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Güncel
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Cahit Özkan Fatih Sultan Erol Katırcıoğlu
Magazin Sıla Reynmen Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ali Palabıyık Serdar Gürler Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Taciz Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Selçuklu Kurban Pazar Yeri 16 Temmuz'da açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 15:09:58. #1.14#
title