Selçuk Üniversitesi'nden milli tekvandocular için fidan
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Selçuk Üniversitesi'nden milli tekvandocular için fidan

14.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:47
Selçuk Üniversitesi'nden milli tekvandocular için fidan

Selçuk Üniversitesi, şampiyon tekvandocular Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs adına fidan dikti.

Selçuk Üniversitesi, şampiyon tekvandocular Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs adına fidan dikti.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan milli tekvandocular Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs adına, son olarak Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 8'inci Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar dolayısıyla Selçuk Üniversitesi tarafından fidan dikimi yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Şahin, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Şahin, sporcular Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs; birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti."SPOR, SORUMLULUK BİLİNCİ DE AŞILIYOR"Elde edilen başarının Selçuk Üniversitesi'ni ve bütün Türkiye'yi gururlandırdığını belirten Rektör Metin Aksoy, "Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum. Selçuk Üniversitesi olarak öğrencilerimize her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Sporcularımızın başarısı ve üniversitemizin isminin bu tür uluslararası turnuvalarda duyurulması gerçekten onur verici. Allah yolunuzu açık etsin. Bundan sonraki süreçte daha güzel başarılara imza atacağınızdan eminim. Öğrencilerimizin sporun yanında eğitime de devam etmesi çok önemli. Onlar aynı zamanda gençlere de örnek oluyor. Özellikle sosyal medyadaki dönüşümle birlikte gençlerin yaşadıkları sorunları sporla aşacağına inanıyoruz. Çünkü spor; disiplinli yaşamayı öğretiyor, topluma faydalı olmayı sağlıyor. Sorumluluk bilinci aşılıyor. Spordan uzaklaşan gençler tüketim kültürüne alışıyor. Bizim hocalarımız, öğrencilerine kendi evlatları gibi sahip çıkıyor. Bundan sonraki süreçte bu tür üstün başarı gösterenler adına birer fidan dikiyoruz" dedi."TOKYO'DA MADALYA ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise "Sporcularımızın bundan sonraki hedefi, 2021'de yapılacak olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları. Tokyo'da madalya alacağımıza inanıyorum. Paralimpik Oyunları için de Tokyo'ya gidecek 6 sporcumuz var. Dünyada tam takım halinde olimpiyatlara katılacak olan tek takımız. Tokyo'ya toplamda 10 sporcu ile katılıyoruz" diye konuştu.Gençlere örnek olan ve umutları yeşerten öğrenciler adına fidan dikildiğini belirten Rektör Metin Aksoy, başarılı sporculara teşekkür belgesi takdim etti.

Selçuk Üniversitesi'nden milli tekvandocular için fidan
Selçuk Üniversitesi'nden milli tekvandocular için fidan
Selçuk Üniversitesi'nden milli tekvandocular için fidan
Selçuk Üniversitesi'nden milli tekvandocular için fidan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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