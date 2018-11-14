Gençlerbirliği'nde Top Koşturan Selçuk Şahin, Milli Arada Soluğu İstanbul'a Aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde top koşturan deneyimli futbolcu Selçuk Şahin, 2015 yılında hayatını birleştirdiği eşi Emel Şahin ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Milli takım arasına fırsat bilip İstanbul'a gelen başarılı futbolcu eşi ile gün boyu alışveriş yaptı. El ele alışverişin ardından yemek için Markalar Sokağı'na çıkan Şahin çifti Masa restoranda öğle yemeği yedi.