Gençlerbirliği'nde Top Koşturan Selçuk Şahin, Milli Arada Soluğu İstanbul'a Aldı
Gençlerbirliği'nin tecrübeli futbolcusu Selçuk Şahin, milli arayı fırsat bildi ve eşiyle birlikte soluğu İstanbul'da aldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde top koşturan deneyimli futbolcu Selçuk Şahin, 2015 yılında hayatını birleştirdiği eşi Emel Şahin ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Milli takım arasına fırsat bilip İstanbul'a gelen başarılı futbolcu eşi ile gün boyu alışveriş yaptı. El ele alışverişin ardından yemek için Markalar Sokağı'na çıkan Şahin çifti Masa restoranda öğle yemeği yedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
-
Bize ne. Size ne. Bi çok futbolcu bunu yapıyo hepsini haber yapın o zamanCevap Yaz Yayından Kaldır
-
GUZEL BIR AILE TABLOSUCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Niye hala futbol oynuyor ki Fenerden yatarak aldığı para buna yeterCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır