Selçuk Efes'te kooperatifleşme atağı

BAŞKAN SENGEL KADINLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bu kapsamda kurulacak olan Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bilgilendirme toplantılarına başlayan Selçuk Belediyesi, ilk toplantıyı Belevi mahallesinde gerçekleştirdi.

'BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ'

Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin kurulması sürecinde üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek; "Siz üreteceksiniz. Biz satacağız. Birlikte güçleneceğiz;birlikte kazanacağız" dedi.

Belevi Köy Meydanı'nda yapılan toplantıya Başkan Sengel'in yanı sıra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Uysal, Selçuk Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Kemal Özdalyan, Selçuk İlçe Tarım Müdürü Mustafa Acargil, İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Deppo Efes Müdürü Mustafa Görgün, Kooperatif Temsilcisi Selda Peynircioğlu, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP Belediye Meclis Üyeleri ile Belevili üreticiler katıldı.

SİZ ÜRETECEKSİNİZ, BİZ SATIN ALACAĞIZ

Selçuk tarımının gelişmesi, güçlenmesi ve Selçuklu üreticinin kazanımlarının arttırılmasıiçin başlatılan kooperatifleşme hamlesi, her hafta düzenli olarak Selçuk'a bağlı tüm köylerde gerçekleşecek. Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen ve Selçuk'un tüm köylerinde yapılacak olan bilgilendirme toplantılarının ilk adresi Belevi oldu.Belevi Köy Meydanı'nda üreticilerin katılımıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Selçuk Belediyesi Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, '5 hedef 50 proje' arasında yer alan kooperatifleşme projesini hatırlatarak; bu çalışmaylaSelçuklu üreticinin, özellikle de kadın üreticinin emeğinin değerlendirileceğini kaydetti.

ÜRÜNLERİ SATIN ALARAK SOSYAL BAKKAL AÇACAĞIZ

Kadınların evde ürettikleri ürünlerinin değerlendirilmesi ve onlara bu çerçevede istihdam sağlanması gerektiğinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "Siz üreteceksiniz, biz ürününüzü satın alacağız.Kadınlarımız evlerde her zaman bir şeyler üretiyor. Biz onların emeklerini değerlendirmek istiyoruz. Bu nedenle bu kooperatifi kurarız ve ortakları dahil edeceğiz. belediye olarak onların ürettiği her şeyi satın alacağız. Çünkü biz bu ürünleri satın alarak sosyal bakkal açacağız. Ayrıca belediye aş evinde, gıda paketinde kullanacağız" dedi.

'KOOPERATİF ÜYELERİNE ALIM GARANTİSİ VERECEĞİZ'

Kooperatifleşme sürecinde belediyenin her zaman üreticinin yanında olacağını ifade edenBaşkan Sengel; "Kooperatifleşmeyi sağlama ve bu konuda başı çekme görevi birbelediye başkanı olarak bana düşüyor. Kooperatifleşme noktasında adım attığınız sürece size alım garantisi vereceğiz. Sizlerden de emeğinizle destek istiyoruz. Biz bir şemsiye oluşturacağız; bu şemsiye altında da üreticilerimizi birleştireceğiz" diye konuştu.

SELÇUK KOOPERATİFLEŞMEDE ROL MODEL OLACAK

Selçuk'un üretim potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel;"Biz bir başlangıç yapacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Bu süreçte sizlerin emeği sermayemiz olacak. Biz üreticimize balık vermeyeceğiz. Balık tutmayı öğreteceğiz. Oltayı sen tut diyeceğiz. Ayrıca bu işte akademik anlamda destek alacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden, akademisyenlerden destek alacağız. Birlikte güçleneceğiz; birlikte kazanacağız. Selçuk kooperatifleşmede rol model olacak" dedi.

BİRLEŞECEĞİZ, BÜYÜYECEĞİZ, PAYLAŞACAĞIZ

Bilgilendirme toplantısında yaptığı sunumda üreticilerin ancakörgütlü bir yapının etrafında toplanarak güçlenebileceğinin altını çizen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Raşit Uysal; " Bizim üreticimizi zorlu piyasa koşullarına karşı korumak, üretimin verimli, sürekliliği, ucuz olmasını sağlamak ve üreticimizin sıkıntılarına çare olmak için atacağımız adımların tümü kooperatifleşmeyle mümkündür. Kooperatifler üreticilerle tüketicileri buluşturan, her iki tarafın da kazandığı yapılardır" diye konuştu.

Kooperatiflerin güçlenmesinde yerel yönetimlerin bu yapıların arkasında durmasının önemine dikkat çekenUysal; "Kooperatifler üreticinin ürününü değerlenmesini sağladığı, onlara pazar olanağı sunduğu gibi üreticileri piyasanın zorlu şartlarına karşı da korur. Üreticilerin yanında veteriner, ilaç desteği ile yer alarak kaliteli üretim sağlar.Kooperatiflerin üç ilkesi vardır; birleşmek, büyümek ve bunun sonucunda paylaşmak. Tüm bunlar için önce birleşmeliyiz. Bir belediyenin böyle bir yapının arkasında yer alması çok büyük bir destek olarak çok büyük bir nimettir. Bunun örneklerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gördük" dedi.

Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Toplantısı kentin tüm köylerinde devam edecek.

Kaynak: Bültenler