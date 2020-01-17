: Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf

17.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:38

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gururu Akıncı TİHA'ya da not vermeyi unutmadı.

"ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN"

Mesajında, karne alan tüm öğrencileri tebrik eden Bayraktar, "Bugün karne günü. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın'' ifadelerini kullandı.

Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AKINCI'NIN KARNESİ

Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.

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