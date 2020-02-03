Sektörün 10 kat daha büyüme potansiyeli var

03.02.2020 08:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:28

Çin'de yılda 130-140 bin adet arasında ekskavatör tüketildiğini kaydeden Türkiye İş Makinaları ve Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Merih Özgen, "Türkiye'de satılan yaklaşık 4 bin makine dikkate alındığında, sektörün 10 kat daha büyüme potansiyeli bulunuyor" dedi.