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Sektörün 10 kat daha büyüme potansiyeli var

Çin'de yılda 130-140 bin adet arasında ekskavatör tüketildiğini kaydeden Türkiye İş Makinaları ve Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Merih Özgen, "Türkiye'de satılan yaklaşık 4 bin makine dikkate alındığında, sektörün 10 kat daha büyüme potansiyeli bulunuyor" dedi.

03.02.2020 08:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:28
Sektörün 10 kat daha büyüme potansiyeli var

Çin'de yılda 130-140 bin adet arasında ekskavatör tüketildiğini kaydeden İş Makinaları ve Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Merih Özgen, "Türkiye'de satılan yaklaşık 4 bin makine dikkate alındığında, sektörün 10 kat daha büyüme potansiyeli bulunuyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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