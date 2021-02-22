Sektörlerde istihdam 4. çeyrekte yıllık yüzde 4.5 arttı
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Sektörlerde istihdam 4. çeyrekte yıllık yüzde 4.5 arttı

22.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:35
Sektörlerde istihdam 4. çeyrekte yıllık yüzde 4.5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 arttı.

 Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sökterlerin toplamında;

çalışılan saat, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 azaldı,brüt ücret-maaş, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.5 arttı,istihdam, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.8 arttı, çalışılan saat, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 arttı, brüt ücret-maaş, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5.2 arttı, saatlik işgücü maliyeti, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.4 arttı, saatlik kazanç, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.1 arttı, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.2 arttı, saatlik işgücü maliyeti, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.7 arttı.saatlik kazanç, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.9 arttı,

saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti, 2020 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.3 arttı. (Grafik)


Sektörlerde istihdam 4. çeyrekte yıllık yüzde 4.5 arttı
Sektörlerde istihdam 4. çeyrekte yıllık yüzde 4.5 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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