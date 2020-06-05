HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sektör sorunları NTO tarafından Tarım ve Orman Bakanına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya Nazilli Ticaret Odası (NTO)Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve borsa Yönetim Kurulu Başkanları katıldı.

Sektör sorunları NTO tarafından Tarım ve Orman Bakanına aktarıldı
05.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:42

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya Nazilli Ticaret Odası (NTO)Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve borsa Yönetim Kurulu Başkanları katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'un başladığı ilk günden itibaren Bakan Pakdemirli'nin TOBB ile devamlı istişare içinde bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu dönemde tarım kredilerinin faizsiz ertelendiğini, üreticilerin ayakta kalmaları için destekleme ödemelerinin erkene çekildiğini ve geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin edildiğini, lisanslı depoların 2020'de süresi dolan lisanslarının 1 yıl daha uzatıldığını anlattı.

Hisarcıklıoğlu, tarımda yerel değerlere sahip çıkılması gerektiğini de kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığıyla, lisanslı depoculuğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama günlerinde fırsatını bulanların şehirleri terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye katlandığını söyledi.

Toplantı oda/borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının üye sorunlarını anlatması ile devam etti. Toplantıda söz alan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, üyelerden gelen talepleri kilit karar alıcılara aktardığını belirtti. Pakdemirli'ye sektöre ait üyelerin taleplerini aktaran Arslan, "Üyelerimizle sürekli iletişim halinde çalışmalarımızı devam ettirmekte, sorunların çözümleri hakkında Bakanlıklar ve yerel yönetimler ile görüşmekteyiz. Sorumluluk sahamızda bulunan üyelerimizden gelen, acil çözüm bekleyen sorunları aktarmak istiyorum. İmar Affı ile Yapı Kayıt Belgesi Verildiği Halde Tapu Kayıtlarında Tarım ve Orman Arazisi Yazdığı İçin İşletme Ruhsatı Alamayan Mevcut Tesislerin Sorunları

3194 sayılı İmar Kanunu'na 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun 16.maddesine Torba Yasa ile eklenen geçici 16.madde ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5.Maddesinde; sanayi yapılarının tanımlı olduğu İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan sanayi ve imalat tesislerinin Yapı Kayıt Belgesi alabilecekleri belirtilmiştir. Bu uygulama özellikle sanayi ve imalat tesislerinin yasa dışı (kaçak) olarak görünen bina ve eklentilerinin imara dahil edilmesini sağlayan gayet yapıcı ve olumlu bir gelişme olarak kabul görmüştür. Ancak Tapu Kayıtlarında vasfını yitirmiş 'Tarım Arazisi' veya 'Orman Arazisi' olarak görünen alanlarda bulunan sanayi ve imalat tesislerine, Yapı Kayıt Belgesi verildiği halde İşletme Ruhsatı verilmemektedir. Bu durumun düzeltilmesi için İşletme sahipleri tarafından yerel makamlara yapılan münferit başvurulardan bir sonuç alınamamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Yapı Kayıt Belgesi uygulaması ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca vasfını yitirmiş bu arazilerin sanayi ve ticaret alanı olarak cins tashihi yapılması durumunda anlam kazanacaktır.

Zaten işletme sahipleri tarafından yapılan görüşmelerde bu durumun ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aynı durumdaki tüm arazi ve alanları kapsayacak genel bir düzenleme yapılması halinde çözülebileceği ifade edilmektedir. İşletmelerimizin ekonomik açıdan gelişmesini sağlayacak bu sorunun, Bakanlıklar arasında yapılacak koordinasyon ve iş birliği ile acilen çözümlenmesi gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın başlattığı ürün masaları ve hazırlanan raporlara istinaden üretim, tüketim ve ihracat miktarları belirlenerek bölgesel üretim kotaları getirilmeli, kota fazlası üretim için her türlü tarımsal desteğin kesilmesi suretiyle önlemler alınabilir. Böylece üretimi çok fazla olan ürünün arz fazlalığı nedeni ile fiyatının maliyetinin de altında satışının önüne geçilmiş olacaktır. Arz fazlası bazı ürünlerden vazgeçilerek hayati ürünlere odaklanılmalıdır. Merdiven altı olarak tabir edilen kayıtsız ve denetimden yoksun birçok işletme mevcuttur. Denetim mekanizmasının sıklaştırılması amaçlı önlemler alınması durumunda haksız rekabetin yol açtığı zarardan üyelerimizin korunmuş olacağını belirtmek isterim "dedi.

Toplantı sonrası konuşan Bakan Pekdemirli, tüm oda ve borsalardan gelen bu taleplerin çözüm bulunmak üzere değerlendirmeye alınacağını belirtti. Korona sonrası süreçte tehditleri fırsata çevirme noktasında oda ve borsaların yaptığı çalışmalar için de teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Ekonomi
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Ekonomi
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Ekonomi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Birce Akalay Beyazıt Öztürk Seren Serengil
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Sektör sorunları NTO tarafından Tarım ve Orman Bakanına aktarıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 09:42:45. #1.14#
title