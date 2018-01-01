Şehzadeler'de 85 Çiftçiye 7 Bin Fidan Desteği

Şehzadeler Kaymakamlığı ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle bölgenin gelişmesi ve kalkınması amacıyla 6 mahalleden 85 çiftçiye şeftali ve kayısı fidanı dağıtımı yapıldı.



Sancaklı İğdecik Mahallesi Düğün Salonunda yapılan fidan dağıtım törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Mahalle Muhtarları ve çiftçiler katıldı.



Sancaklı İğdecik Mahalle Muhtarı Yusuf Özel yaptığı konuşmada, bölgenin kalkınması için yapılan fidan dağıtımı ve verilen destekler nedeniyle teşekkür etti.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik kuruldukları günden beri aralıksız olarak çiftçilere, üreticilere ve tarıma destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Şehzadeler halkını daha mutlu edebilmek, onlar için hayatı daha kolay kılabilmek için imkanları ve yasalar nispetinde ne yapabiliyorlarsa çaba sarf ettiklerini belirten Çelik, "Bugüne kadar 3 bin kilometreye yakın malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık ki bir ilçe belediyesi için yasal bir görevi ve zorunluluğu olmamasına rağmen bu ciddi bir rakamdır. Kiraz Pazarı hemen dibimizde tarafımızdan yapıldı ve açıldı. Üreticilerimiz oradan da istifade edebiliyorlar. Erken uyarı sistemleri, tarımla ilgili düzenlediğimiz kurslar, arıcılıkla ilgili, fidan dağıtımları, aklınıza ne geliyorsa bütün bunları yapabilmek için çaba ve gayret sarf ettik" şeklinde konuştu.



Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ise, daha önce bu bölgede zeytin fidanı dağıtımı yaptıklarında bazı vatandaşların şeftali ve kayısı fidanı talep ettiklerini belirterek, incelemeler sonunda şeftali ve kayısı fidanının bu bölgede dağıtılmasının uygun olduğu neticesine ulaştıklarını söyledi. Çorumluoğlu, iki cins şeftali ve kayısıyı bu bölgede toprakla buluşturacaklarını ifade ederek, "Kaymakam olarak atandığım günden bu yana burada bu çalışmalara büyük ehemmiyet verdik. 4 mahallemizde, Şehzadeler Belediyesi, Ziraat Odası ve Borsanın desteği ile meyve ağaçları doludan etkilenmesin diye file sistemi kurduk. Geçen yıl büyük bir zeytin talebi oldu ve bu bölge dahil olmak üzere toplam 52 bin 500 adet zeytin fidanı dağıttık. Bu bölgedeki toprak kalitesine baktığımızda Harmandalı ve Tilkisüleymaniye'ye göre son derece zayıf ve ince ama meyvecilik anlamında son derece güzel bir toprağa sahipsiniz. Şehzadeler ilçesinden çıktığımız zaman Turgutlu yolunda, Spil eteklerinde meyve fidanı dikilmemiş bir dönüm dahi arazinin kalmaması gönlümden geçiyor. Yine aynı şekilde Kara Yenice'den başladığımızda, Kalemli istikametine doğru Yuntdağı'nın eteklerinin zeytin fidanı dolu olmasını hayal ediyorum. Sizlerle birlikte Vakıf Mütevelli heyetimizin katkılarıyla, görev yaptığımız sürece burada bu hayalimizi gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.



Konuşmasında otoban yapımının çiftçilerin ürününün değer kazanmasına katkı sağlayacağına değinen Çorumluoğlu, Valilik ve YİKOB başkanlığının destekleriyle mahallelere parke taşı döşendiğini, Sancaklıiğdecik Mahallesinin de bu hizmetten en iyi şekilde faydalandığını kaydetti. Çorumluoğlu ayrıca, ilçede yaptıkları Donsavar Projesi, Dolu Önleme Projesi ve Organik Tarım Projesini ekip olarak yaptıklarını belirterek, devlet büyüklerine, destek olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e, proje ortakları Borsa ve Ziraat Odası başkanlarına teşekkür etti.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, fidan dikmenin önemine dikkat çekerek, "85 ayrı kişiye, 82 bin 500 TL değerinde 7 bin fidan dağıtılıyor. 82 bin 500 lira, bırakın bir vilayet bütçesini, pek çoğunuzun ferdi bütçesi şartlarında bile çok devasa rakamlar değil. Bizler kıymet bilen insanlarız, bizim kıymet ölçülerimizin arasında parasal kıymet, parasal değer en sonlarda gelir. 2017 yılında Manisa'da doğrudan kamu yatırımı olarak, otoban için harcanan para müstesna, yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira, buna belediyeler dahil, bu sadece ve sadece elle tutulur, gözle görülür yatırımlar için harcanan miktar. Bu kadar para niçin harcanıyor, kime harcanıyor? Bu kadar para Manisa'ya harcanıyor. Manisa ne demek, dağlar taşlar değil, Manisa hepsinden önce Manisalılar demek, sizler demek, öncelikle bunca para sizin için harcanıyor. Bu kadar yatırımı kıymetlendirecek, değerlendirecek sizlersiniz, Manisalı hemşerilerimiz. Bu manada parasal değeri bir tarafa bu fidanlar sizler için, bu fidanlar sizlere emanet, bu fidanlar gerçek anlamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynakları kullanılarak, hep söyleriz kör kuruşuna kadar bu topraklarda yaşayan öksüzün, yetimin bizlere emanetidir, ama söz konusu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynakları olunca çok daha fazla öksüzün, yetimin, yoksulun hakkından sizlere emanet edilen paradır. İnşallah besmeleyle bizlere emanet olarak verilen bu fidanları toprakla buluşturalım. Yeriz, yemeyiz çocuklarımız yiyebilir, satarız, satamayız ama kurt, kuş yese, Allah'ın yarattığı bir mahluk yese, biz göçüp gitsek de, ismimiz buralardan silinse de bizleri anacak, hatırlayacak bir Allah'ın kulu kalmamış da olsa, bu fidanlar, bu ağaçlar meyveye durup bu ağaçların meyvelerinden kurtlar, kuşlar yese sadakayı cariye olarak size intikal edecek. Bu manada da haddizatında çok sevaplı bir iş yapacağız, yapıyorsunuz. 6 mahallemizde yaşayan insanlarımıza bu fidanlarımız dağıtılacak. Mutlaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapıldığına göre ekonomik araştırma yapıldı, ihtiyacı olan, aynı zamanda bu fidanlar meyveye durduğunda çoluğunun çocuğunun rızkı için bundan nemalanacak arkadaşlar tercih edildiler. Böyle güzel bir sebeple sizlerle buluşmaktan mutluluğumu ifade ediyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Vali Güvençer ve protokol üyeleri hak sahiplerine fidanları dağıttı. Fidan dağıtımının ardından Manisa Yörük Türkmenleri Derneğine giderek Dernek Başkanı Arif Kurtoğlu'nu ziyaret eden Vali Güvençer ve beraberindekiler, Karaoğlanlı Mahallesinde özel bir zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Karaoğlanlı İlkokulunu'da ziyaret eden Vali Güvençer'i burada Okul Müdürü Oktay Arslan karşıladı. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Güvençer ve protokol üyeleri Şehzadeler Kaymakamlığınca parke taşı döşenen bahçede de incelemelerde bulundu. - MANİSA