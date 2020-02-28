FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Spor » Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak - Spor

Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak

İdlib'de Türk Silah Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırı sonrası, 33 askerimizin şehit olmasının ardından TFF, tüm profesyonel ve amatör futbol maçları öncesi saygı duruşunda bulunma kararı aldı.

28.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:33
Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak

'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN" PANKARTIYLA ÇIKILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.Ayrıca 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (6)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler