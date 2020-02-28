Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak
İdlib'de Türk Silah Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırı sonrası, 33 askerimizin şehit olmasının ardından TFF, tüm profesyonel ve amatör futbol maçları öncesi saygı duruşunda bulunma kararı aldı.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN" PANKARTIYLA ÇIKILACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.Ayrıca 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak
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İnsanları futbol ile tutabilirler ondan ertelemiyorlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bi zahmet TFF. . . . onudami yaptirmayacaktin. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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keşke de olmasaydı bu olaylarCevap Yaz Yayından Kaldır
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maçların iptal edilmesi gerekir böyle bir durumda . . .Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Tüm maçlar ertelenmelidir . Şu durumda maç mı oynanırmış ? Ülkemizin başı sağolsun , tüm şehitlerimize Allah Rahmet Eylesin , yaralılarımıza Allah Şifa Versin.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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BENDE FEDERASYON LİGLERİ ERTELEDİ ZANDETTİM ÇOKMU ÖNMELİ ERTELEYİN GİTSİN ŞU ANDA MİLLETİN DERDİ MAÇMICevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır