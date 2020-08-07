Şehit kardeşi, Özel Harekat polisleri eşliğinde gelinlikle evinden çıkarıldı Şehit kardeşi, Özel Harekat polisleri eşliğinde gelinlikle evinden çıkarıldı Şehit kız kardeşin düğün konvoyuna ablasının isminin yer aldığı zırhlı araç katıldı Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında 4 yıl önce düzenlenen hain darbe girişiminde şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah...

Şehit kardeşi, Özel Harekat polisleri eşliğinde gelinlikle evinden çıkarıldı

Şehit kız kardeşin düğün konvoyuna ablasının isminin yer aldığı zırhlı araç katıldı

HATAY - Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında 4 yıl önce düzenlenen hain darbe girişiminde şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in, kız kardeş Büşra Güler Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünya evine girdi. Büşra Güler, özel harekat polisleri tarafından gelinlikle evinden çıkartıldı.

Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında FETÖ'nün 4 yıl önce hain darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in, kız kardeşi Büşra Güler dünya evine girdi. Özel harekat polisleri, Büşra Güler'i baba evinden gelinlik ile çıkardı. Büşra Güler düğünden önce eşi Baran ile ablasının mezarını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinin ardından kent merkezine düğün konvoyu düzenlendi. Konvoya ablasının isminin yer aldığı zırhlı araçta eşlik etti.

Dünya evine giren Büşra Güler," Bugün benim için çok özel. Ablamın yanından geliyorum, onun yanına gitmek aslında bir şey değil her zaman yanımda. Şuanda yanımda olduğunu biliyorum. Ablamın yokluğunu Hatay'da görev yapan özel harekat polisleri bana hiç aratmadı. Şuan onlar beni bu evden çıkartacak ve ablamın ismini yazıldığı araç konvoyuna eşlik edecek. Sanki en önde ablam gidiyormuş gibi beraber gideceğiniz onunla." diye konuştu.

Kaynak: İHA