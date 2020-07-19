Şehit Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
19.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:48

Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit Gökteke'nin naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası Hakkı Göktepe ile diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Buradaki tören boyunca gözyaşı döken şehit polisin eşi Cemile ve annesi Emine Gökteke'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Erkan Gökteke'nin naaşı, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ilçe belediye başkanları, şehidin meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Gökteke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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