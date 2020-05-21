Şehit ailelerinden Vali Demirtaş'a ziyaret
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Şehit ailelerinden Vali Demirtaş'a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit ailelerini kabul etti.

Şehit ailelerinden Vali Demirtaş'a ziyaret
21.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:38

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit ailelerini kabul etti.

Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehit aileleriyle sohbet etti.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Demirtaş, "Vatanımızı korumak gibi kutsal bir görevi icra ederken şehit düşen tüm kahramanlarımızı daima rahmetle ve büyük bir minnetle anacağız. Şehitlerimizden bize yadigar kalan ailelerinin de yeri daima başımızın üstüdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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