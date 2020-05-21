Şehit ailelerinden Vali Demirtaş'a ziyaret Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit ailelerini kabul etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit ailelerini kabul etti.

Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehit aileleriyle sohbet etti.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Demirtaş, "Vatanımızı korumak gibi kutsal bir görevi icra ederken şehit düşen tüm kahramanlarımızı daima rahmetle ve büyük bir minnetle anacağız. Şehitlerimizden bize yadigar kalan ailelerinin de yeri daima başımızın üstüdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA