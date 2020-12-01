Şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahat şartları neler?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyeceği ifade edildi. Peki, şehirlerarası seyahat şartları neler? Şehirlerarası seyahat yasak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Peki, Şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahat şartları neler?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyeceği ifade edildi.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT ŞARTLARI NELER?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek. İşte zorunlu hal sayılacak 7 durum:

• Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

• Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

• Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

• ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

• Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

• Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

• Ceza infaz kurumlarından salıverilen,