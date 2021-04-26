Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 29 Nisan akşamı saat 19'dan 17 Mayıs sabahı saat 5'e kadar tam kapanma dönemine geçildiğini açıkladı. Buna göre; şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı yeni önlemleri açıkladı. Bu çerçevede, 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan bu kısıtlamalar şehirler arası seyahat planları olanları da etkileyecek.

Buna göre; şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

TAM KAPANMA DÖNEMİNDEKİ DİĞER KISITLAMALAR