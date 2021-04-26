Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 29 Nisan akşamı saat 19'dan 17 Mayıs sabahı saat 5'e kadar tam kapanma dönemine geçildiğini açıkladı. Buna göre; şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı yeni önlemleri açıkladı. Bu çerçevede, 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan bu kısıtlamalar şehirler arası seyahat planları olanları da etkileyecek.
Buna göre; şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.
TAM KAPANMA DÖNEMİNDEKİ DİĞER KISITLAMALAR
- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
- Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
- Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.
- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.
- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.
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