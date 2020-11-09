Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
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Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor

09.11.2020 08:00 | Son Güncelleme: 09.11.2020 08:05
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor

DİYARBAKIR'da çok sayıda müşterisi bulunan kuaför salonunu şehir hayatından sıkılıp kapatan ve memleketi Mardin'in Savur ilçesine yerleşen Esat Gül (30), bahçesinde beslediği güvercinlerden elde ettiği gübreyle 36,5 kilogram ağırlığında bal kabaklar yetiştiriyor.

DİYARBAKIR'da çok sayıda müşterisi bulunan kuaför salonunu şehir hayatından sıkılıp kapatan ve memleketi Mardin'in Savur ilçesine yerleşen Esat Gül (30), bahçesinde beslediği güvercinlerden elde ettiği gübreyle 36,5 kilogram ağırlığında bal kabaklar yetiştiriyor.

Diyarbakır'da 14 yıl boyunca kuaförlük yapan Esat Gül, 2014 yılında şehir hayatından sıkılıp, memleketi Mardin'in Savur ilçesine dönerek bir tekstil fabrikasında gece bekçiliği yapmaya başladı. Gül, evinin bahçesine sebze-meyve ekip, 60'a yakın 'taklacı' diye tabir edilen güvercin yetiştirmeye başladı.

Biyolog olan kuzeninin tavsiyesiyle, yetiştirdiği bal kabaklarında, güvercinlerden elde ettiği gübreyi kullanan ağırlığı 36 kilo 500 gramı bulan Gül, yetiştirdiği bal kabaklarını ücretsiz dağıtıyor. 'SAVUR'DA GÜZEL KABAK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLUR'

Bir yıl önce kabak yetiştirmeye başladığını anlatan Gül, "Kuzenim Serhat ile birlikte kabak yetiştirmeye başladık. Kendisi biyolog. Güvercinlerin gübresinden bir deney yapalım dedik ve başarılı olduk. Kabaklarımız iyi oldu. Artık Savur topraklarında kabağın güzel yetiştirilebileceğine inanıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda Savur'da güzel kabak yetiştiriciliği olur. Gerçekten kabaklarımız muhteşem oldu. 36 kilo 500 gramlık kabağımızı İstanbul'a gönderdik. Ancak bizim bahçemizde kabaklarımız hala var. Bunları da diğer arkadaşlara hediye etmek için taleplerini bekliyoruz. Kesinlikle ticaret yapmıyoruz. Arkadaşlara hediye ediyoruz. Birçoğunu eş, dost, akrabalara dağıttık. Birkaç tane kaldı, onları da isteyen arkadaşlara hediye edeceğiz. Bahçemde hobi tarzı, ağaç, domates, kabak yetiştiriciliği yapıyorum. Güvercinlere de bakıyorum. Sevgimi onlara vererek zaman geçiriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onların gübresini bu şekilde değerlendirmeye devam edeceğim. Daha önce 14 yıl süreyle Diyarbakır'da Ofis semtinde bay-bayan kuaförlüğü yapıyordum ve tanınmış bir kişiydim. Şehir havası beni boğduğu için memleket hasreti çekti beni. Bahçemizde, yetişen bütün meyve çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Bütün stresimi gün içinde burada atabiliyorum. Savur, doğasıyla, tarihiyle, insanlığıyla çok güzel bir yer. Herkesi bekleriz. Yeşilliğiyle, suyuyla ve konaklarıyla Savur, Mardin'in minyatürünü andırıyor zaten. Aziz Sancar'ın zaten bahçemizin hemen üstünde evi var. Restore etmişler. Gelen turistler bizim buraya da geliyorlar" dedi.


Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor
Şehir hayatından sıkılıp döndüğü memleketinde, dev kabaklar yetiştiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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